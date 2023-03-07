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فتاة توثق طلاقها في يوم تخرجها من الجامعة.. شاهد رد فعلها

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الفتاة
Native
Teads
الثلاثاء، 07-03-2023 09:12 ص

 

في اليوم الذي انتظرت فيه الفتاة أن تسمع كلمات المباركة والمساندة من شريك حياتها تلقت اسوء  الأخبار، فبدلًا من كلمة مبروك على التخرج  جاءتها رسالة من زوجها بكلمة واحدة " انتي طالق".

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو  لفتاة وهي توثق لحظة طلاقها بـ رسالة على "واتساب" في يوم تخرجها من الجامعة.

 

وجاء في الفيديو لقطات من تطبيق واتساب الخاص بالفتاة وقد وصلتها رسالة الطلاق من زوجها: "الو انتي طالق"، بينما هي ترد عليه"ابرك الساعات".

وبعد تلقيها رسالة الطلاق انطلقت الفتاة للاحتفال بتخرجها من الجامعة "طلقني في يوم تخرجي وطلعت احتفلت وتعشيت".

وقد حصل مقطع الفيديو على الالاف المشاهدات، وتعليقات تتضمن رسائل دعم للفتاة على الموقف الصعبة الذي عاشته.
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