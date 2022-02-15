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فتاة تلقي بنفسها من الطابق الثامن أمام أهلها في شبرا (صور)

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Teads
الثلاثاء، 15-02-2022 09:39 ص

وسط دهشة وصدمة المارة، فوجئ أهالي منطقة شبرا الخيمة، مساء أمس الاثنين، بفتاة تُلقي بنفسها من شرفة منزلها في الطابق الثامن، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وبينت التحريات، أن الفتاة المنتحرة، وتُدعى ماريان ملاك، البالغة من العمر 24 عاماً، أقدمت على فعلتها بسبب خلافات عائلية كبيرة وتعرضها لضغوط نفسية شديدة.
وأضافت التحريات، أن الفتاة غافلت أهلها وألقت بنفسها من الطابق الثامن لتسقط على الفور جثة هامدة.
و كشف تقرير مفتش الصحة أن ماريان ملاك أصيبت بنزيف حاد وكسر في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.



 

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