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فتاة تقتحم جنازة وتصدم الجميع: عايزه حقي ومش هسامحه

الثلاثاء، 21-05-2024 01:08 م


شهدت إحدى قرى محافظة الفيوم، واقعة غريبة، بعدما اقتحمت فتاة مسجداً وعطلت خروج جنازة متوفي، للمطالبة بدفع دين لها.

وقالت الفتاة إن المتوفي مديون لها وتريد استلام دينها قبل خروج الجنازة، وذلك رغم صلة القرابة التي تجمعها مع المتوفي وعائلته.

عايزه حقي ومش هسامحه

وتفاجأ المصلون بفتاة تقتحم الجنازة وتصرخ قائلة: "أنا عايزه حقي، ليا دين عند قريبي الميت ومش هسامحه حتى يوم القيامة".

وحاول المتواجدون التدخل لمحاولة تهدئتها وإخراجها من المسجد، إلا أن الفتاة أصرت على موقفها، وقالت إنها لن تسمح بخروج الجثمان قبل حصولها على الدين من أسرته أو جيرانه.

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