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فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

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السبت، 20-01-2024 07:09 ص نسمه عبد الوهاب
قررت طلب الطلاق بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في بريطانيًا، حول ما يدفع سيدة إلى التخلص من الحياة الزوجية التي لم تبدأ بعد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.
الزوج يحرج عروسه أمام المعازيم

عاشت العروس لحظات محرجة خلال حفل زفافها، وسط العائلة والأقارب والأصدقاء، لأن زوجها لم يحترم طلبها، لأنها رأت في حفلات زفاف سابقة أن العريس ينشر مقطع فيديو يعتقد أنها "مزحة" ولكنها تحرج زوجته.

العروس أخبرت زوجها أنها في حالة تعرضت لأمر كذلك ستنفصل، وبالرغم من وعده بعدم القيام بشيء كهذا، فإنه تجاهل الوعد في ليلة زفافهما.

وفوجئت العروس بنشر مقطع فيديو لهما خلال حفل زفافهما على شاشة عرض كبيرة، وكان يحمل صورا محرجة لها، ولم ينته الأمر هنا، وإنما وضع وجهها بأكمله داخل الكعكة، ودمر مكياجها وفستان الزفاف، وكانت أصوات الضحكات تتعالى بين المعازيم.

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