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فتاة تطعن شقيقها بسبب اعتراضه على فيديوهاتها على تيك توك

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السبت، 05-11-2022 11:28 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على سيدة طعنت شقيقها باستخدام سلاح أبيض، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب أفعالها على شبكة الفيديوهات والتواصل الاجتماعي" تيك توك".

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من أهالي منطقة سكة زفتي بدائرة القسم بسماع صراخ عقب ارتكاب فتاة تدعى "ن.م" 29 عامًا لارتكابها واقعة قتل شقيقها "م.م" 34 عامًا باستخدام سلاح أبيض.

تبين من التحريات أن المجني عليه اعترض على سلوكيات الفتاة وتعاملها مع شبكة الفيديوهات والتواصل الاجتماعي "تيك توك" وتشاجر معها على إثر ذلك ما دفعها لقتله.

وأفادت والدة المجني عليه والمتهمة أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية طوال 7 سنوات الأخيرة الأمر الذي دفعها للدخول في عزلة داخل غرفتها والتفرغ للتعامل مع شبكات التواصل والسوشيال ميديا، ما تسبب في نشوب مشادة مع شقيقها وطعنته بسكين داخل منزلهم بمدينة المحلة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمة على الكشف الطبي.
 

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