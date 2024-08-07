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الأربعاء، 07-08-2024 01:22 م


قررت النيابة العامة في القاهرة، صرف شخص عربي الجنسية بعد سماع أقواله في واقعة اتهام فتاة ليل و4 آخرين بسرقة سيارته في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، كواليس وتفاصيل الواقعة حيث تبين أن الفتاة المتهمة قامت بالتعرف على الأجنبي من خلال برنامج سناب شات واتفقت معه على أن تقابله في منطقة القاهرة الجديدة لإقامة علاقة غير شرعية.

وقالت تحقيقات النيابة، إن المجني عليه توجّه بالفعل إلى الفتاة وقام بمقابلتها وما أن وصل حتى حضرت سيارة بها 4 أشخاص وقاموا بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة وتركوه وغادروا برفقة الفتاة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الفتاة غادرت السيارة بعد ما أوهمت الشخص الأجنبي أنها ستقابل صديقتها وحضر إليه شخصان ترجلا من سيارة بها 4 أشخاص وقاموا بسرقة مبلغ 10 آلاف جنيه وسيارته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أجنبي اتهم فيه فتاة و4 آخرين بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة في منطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه اتفق مع الفتاة على مقابلتها لإقامة علاقة غير شرعية، وما أن وصل إليها حتى حضر 4 أشخاص داخل سيارة وقاموا بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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