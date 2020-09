View this post on Instagram

#راشد_الماجد -"- \• _• واما النساء بين ١٠ الى ١٥ @dr.mohammedaldufaileej ‎حقن الفيلر او البوتكس قبل عملية الجراحة ‎•••••••••• للحجز والاستفسار 📞 92222044 ‎■■■■■■■■■■■■■■■■■ ● الدكتور / محمد الدفيليج ‎■ استشاري جراحة وتجميل عيون @dr.mohammedaldufaileej @dr.mohammedaldufaileej