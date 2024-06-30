الأحد 30 يونيو 2024
توقيت مصر 13:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"مكنتش في حضن عادل إمام.. ونفسي يفتحوا باب الجهاد لفلسطين"

نجوى كرم تفاجئ الجميع بزواجها

جنرال إسرائيلي يكشف المستور: نحن نُهزم في غزة وبيانات الجيش كاذبة

حالتها حرجة.. سيارة تدهس شقيقة مرتضى منصور والأخير يقرر التنازل لهذا السبب

جامعة الدول العربية تحذف "حزب الله" من قائمة الإرهاب

شاهد.. عرض عسكري ينتهي بكارثة في روسيا

فتاة تثير الغضب بوصلة رقص صادمة في حفل تخرجها من جامعة أسيوط

"قطعتهم ورميتهم للكلاب".. اعترافات صادمة للمحامي قاتل عائلته والكشف عن السبب

مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل

بسبب انقطاع الكهرباء.. مصرع معلمة داخل الأسانسير

فتاة تثير الغضب بوصلة رقص صادمة في حفل تخرجها من جامعة أسيوط

Capture
ا
الأحد، 30-06-2024 10:41 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة وهي ترقص في حفل تخرجها على أغاني المهرجانات، وتعرضت لموجة من الانتقادات.

وأظهر الفيديو المتداول، الطالبة وهي ترتدي زي التخرج وترقص في حفل التخرج بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وردت الطالبة على الانتقادات التي تعرضت لها، موضحة أن ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها بالتخرج في وجود عائلتها وأصدقائها.

وقالت: "أنا مش طالعة أبرر بس دي كانت حفلة تخرجي، وأنا طلعت رقصت عادي مفيهاش حاجة لافتة، ما فيه ناس بترقص في الفرح هل الفرح يفرق عن حفلة التخرج .

وحذرت كل من أساء إليها أو أساء لجامعتها، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إقرأ ايضا

x240

"مكنتش في حضن عادل إمام.. ونفسي يفتحوا باب الجهاد لفلسطين"

1599665_0

نجوى كرم تفاجئ الجميع بزواجها

2024_6_29_11_56_15_76

حالتها حرجة.. سيارة تدهس شقيقة مرتضى منصور والأخير يقرر التنازل لهذا السبب