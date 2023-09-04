فتاة الرقصة النوبية في حفلة التخرج تظهر وتفجر مفاجأة
فتاة الرقصة النوبية
الإثنين، 04-09-202310:47 ص
في أول ظهور إعلامي لها كشفت الطالبة شادن مصطفى صابر، صاحبة واقعة الرقص على الطريقة النوبية، أثناء حفل تخرجها في كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الرقص هو السمة الغالبة في حفلات التخرج أو نسبة كبيرة منها بكافة الجامعات، معلنة أن حفل تخرجها الذي شهد واقعة الرقص على الطريقة النوبية كان خارج الحرم الجامعي.
وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، إنه منذ انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء والحفاظ على صحة الطلبة تم منع الاحتفال بالتخرج في الحرم الجامعي ولذلك تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الحفلات لتوفير مكان مخصص لحفل التخرج.
وأضافت: "قاعة حفل تخرجي والتي شهدت واقعة وصلة الرقص على الطريقة النوبية كانت في مدينة أكتوبر وليس لها علاقة بجامعة القاهرة، وهذا كان مجرد احتفال للطلبة مع بعض ولم يشارك في هذا الحفل أي من الدكاترة أو أساتذة الجامعة فيه".
وأوضحت: "الحفل كان بشكل ودي بين الطلبة، والهدف هو احتفال الطلبة مع بعض خارج الجامعة، خاصة وأن حفلات التخرج لم تعد موجودة"، مؤكدة: "تخرجت في كلية الآداب قسم فلسفة، وتقبلت كافة الآراء الإيجابية والنقد البناء بعيدا عن نقد المتجاوزين".
كانت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، ظهرت فيها طالبة جامعية خلال حفل تخرجها، وهي تستلم شهادة التخرج وتحتفل بالرقص على الأغاني النوبية.
وخطفت الخريجة شادن مصطفى صابر، أنظار مستخدمي التواصل الاجتماعي، بخفة دمها وملامحها النوبية، خلال احتفالها بتخرجها على الطريقة النوبية بواحدة من أشهر الأغاني لمطربي النوبة.