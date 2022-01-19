«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

الأربعاء، 19-01-2022
01:26 م
«كنت عايزة أطلع منه بمصلحة».. هكذا بررت فتاة قاصر
عمرها 16 عامًا، قيامها
بابتزاز طبيب
"امتياز" عراقي الجنسية في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن ملابسات ابتزاز فتاة قاصر
لطبيب امتياز عراقي الجنسية بأكتوبر، حيث حضر إلى قسم أول أكتوبر طبيب "يتبع
مفوضية اللاجئين" يتهم فتاة بابتزازه بفيديو فاضح في أثناء ممارسته الجنس
معها.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي للتأكد من صحة الواقعة وفحص
المشتبه بها.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن الطبيب اصطحب المشكو في حقها "16
سنة" إلى شقته وأقام معا علاقة غير شرعية
مقابل مبلغ مالي إلا أنها أعدت
هاتفها المحمول لتصويرهما معًا خلسة ومن ثم ابتزازه.
بعد مغادرتها الشقة، أخبرت الفتاة الطبيب العراقي بمضمون الفيديو بعد إرسال
صورة له من المقطع "لو مدفعتش هفضحك على السوشيال ميديا".
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بمنطقة مساكن عثمان
بدائرة قسم ثالث أكتوبر وبحيازتها هاتفها يحوي المقطع مبررة فعلتها "كنت
عايزة أطلع منه بمصلحة".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.