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فايلر يقود مران الأهلي اليوم بالتتش

فايلر
فايلر
الجمعة، 25-09-2020 07:29 م أحمد سالم
قاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي مران الفريق في الخامسة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد التتش استعداداً لخوض مباراة طنطا غداً بالدوري. 

ويأتي تواجد فايلر وجهازه الأجنبي في ملعب التتش وسط أنباء كثيرة حول رحيل المدرب السويسري بعد أيام عن القلعة الحمراء.

حيث يرفض يرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع رينيه فايلر قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري. 

ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.
 

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