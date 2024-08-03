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فاكهة احذر تناولها في هذا التوقيت.. تسبب الإرهاق وتزيد نسبة السكر بالدم

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السبت، 03-08-2024 04:46 م نسمه عبد الوهاب
يعتبر الموز من الفواكه اللذيذة متعددة الفوائد، التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء صغار أو كبار، ولكن هناك بعض الفترات في اليوم ينصح بعدم تناوله فيها كونه مضرا للصحة بشكل كبير، إذ يتبع العديد من الأشخاص إحدى العادات غير الصحية صباحا، التي تسبب أضرارا للجسم، ألا وهي تناول حبات الموز على الريق دون أن يحصلوا على وجية الإفطار، معتقدين أن ذلك صحي أكثر.


أضرار تناول الموز صباحا
ومن جانبه، أوضح خبير التغذية داريل جيوفري، أنه يجب تجنب استبدال وجبة الإفطار الأساسية بحبات الموز، فعلى الرغم من أنه خالٍ من الكوليسترول والصوديوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم وفيتامين ب 6، إلا أنه أيضا يعد مضرا للجسم بشكل كبير في الساعات الأولى من اليوم.


وأضاف «داريل» أن تناول الموز صباحا، يعمل على تقليل مستويات الطاقة لدى الشخص، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة 25% من السكريات والحموضة المعتدلة، وبالتالي يسبب نشاطا مؤقتا، ويبدأ الشعور بالإرهاق والجوع الشديد بعد فترة قليلة من تناوله، مشيرا إلى أنه يفضل دمج الموز مع الأطعمة الأخرى، وهو ما سيساعد على الاستفادة بشكل أكبر من البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، ويخفض من عملية التمثيل الغذائي للسكر.


متى يجب الابتعاد عن تناول الموز في اليوم؟
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور سعيد شريف أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هن»، أن عددا كبيرا من الأشخاص يعتقدون أنه لا يوجد ضرر من تناول فاكهة الموز صباحا، إلا أنه من غير الصحي أن يعتاد الشخص فعل ذلك، إذ أنه يحتوي على البوتاسيوم، الألياف والماغنيسيوم، وهي عناصر قوية يصعب على الجسم امتصاصها بشكل سريع في بداية اليوم، إلا في حالة تناوله مع وجبة متنوعة بجانبه، موضحا أن الحصول على الموز بمفرده، يفقده فوائده المهمة، ويتحول إلى مجرد مصدر للسكريات.


وأشار «شريف»، إلى أن الموز من الفركتوز الطبيعي، وهو ما تصل نسبة السكريات فيه نحو 25%، وبالتالي يساعد ذلك على ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة كبيرة، مما يسبب إرهاقا شديدا في الجسم ويفقده القدرة على ممارسة أنشطته اليومية بحيوية. 


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