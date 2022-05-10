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«فاكرها رقاصة».. والد ياسمين صبري يوضح حقيقة تصريحاته عن طلاق ابنته

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الثلاثاء، 10-05-2022 10:32 ص

عبّر أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري ، عن استيائه وغضبه الكبير من بعض المواقع التي وصفها بالوهمية بسبب شائعات التي تقوم بنشرها.
وكتب صبري عبر حسابة الخاص بموقع التواصل الاجتماعي :"اسمحولي اتحدث عن مواقع وهمية تستغل الالام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الاكاذيب مثل موقع عربي نت الذي وضع عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين وقد وجهت لهم ميل على موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني".
وأضاف: "او سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الاكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر،ومرفق الميل والاكذوبة التي وضعوها عن لساني".
وكانت مواقع نقلت تصريحات منسوبة لوالد ياسمين صبري، معلقًا على طلاق ابنته من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بعنوان" فاكرها هيفاء وهبى ولا رقاصة"، وهو ما نفاه مؤكدًا تلفيق هذه التصريحات له.

 

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