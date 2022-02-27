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فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)

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الأحد، 27-02-2022 01:02 م

أحدثت الفاشنيستا الكويتية مريم رضا، المعروفة باسم "مرمر"ضجة كبيرة في الساعات الماضية بعد انتشار أول صورة واضحة لها بعد خلعها الحجاب.
وتداول الصورة عدد كبير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب تخليها عن الحجاب بشكل مفاجئ.
وكانت مرمر فاجأت متابعيها بعدما قررت ان تخلع حجابها الذي عرفها بها الجمهور منذ بداياتها ونشر أول صور لها من دونه على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انها عرفت كمدونة موضة للمحجبات. ومع ذلك لم تكشف عن وجهها بالكامل بل حاولت ان تمهد للجمهور الامر من خلال صور غامضة لها ولشعرها كبداية قبل ان تكشف عن شكلها بالكامل.

 

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