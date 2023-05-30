"فاشينيستا" شهيرة.. خطفوها من الشارع إلى منزل سكني وفعلوا بها أمر غريب





كشف مصدر أمنى عراقي عن اختطاف مجهولين "فاشينيستا" في بغداد، واقتيادها إلى منزل سكني وحلق حاجبها قبل رميها بجوار مستشفى ترقد داخله الآن.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله إن أشخاصا مجهولين لم يعرف عددهم أقدموا على خطف "الفاشينيستا" من منطقة الحارثية وسط بغداد وأخلوا سبيلها بعد حلق حاجبها.

وذكر المصدر أن الفتاة أخبرت الأمن أنها تعرف هؤلاء الأشخاص، معتبرة أن تصرفهم سببه دعوى قضائية قديمة أقامتها ضدهم تخص طلب مبلغ مالي.

وعن كيفية الخطف، حكى أن الخاطفين خدروا الفاشينيستا بوضع قطعة قماش على وجهها تحتوي على مادة مخدرة، ثم ضربوها على منطقة الرأس وحلقوا حاجبها الأيمن.

وتابع: "بعد ذلك اقتاد الخاطفون الفتاة إلى أحد منازل منطقة الغزالية، ثم رموها قرب مستشفى النعمان في الأعظمية، وهو المشفى نفسه الذي ترقد فيه الآن لتلقي العلاج".

وتقدمت الفاشينيستا بشكوى ضد هؤلاء الأشخاص فيما تتخذ القوات الأمنية إجراءاتها، ووفقا للمصدر تظهر التحقيقات الأولية عدم وجود أي اعتداء جنسي.

ويسجل العراق منذ سنوات تصاعداً في معدلات الجرائم الجنائية التي غالباً ما تقع دوافعها تحت أسباب عديدة من بينها الفقر والجنس والنزاعات القبلية.