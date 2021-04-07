الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 23:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

بث مباشر.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دورى الأبطال

آبي أحمد يفاجيء الجميع بنشر فيديو غريب.. ويترك رسالة من 6 كلمات

شاهد/ فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

طفل يقتل نفسه بعد ابتزازه بصور على "فيس بوك"

حكم قضائي ضد محمد رمضان لصالح الطيار المفصول

مقتل أسرة مسلمة من 6 أفراد في أمريكا والكشف عن الجاني (صور)

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

ADS
 

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

فاروق جعفر وميدو
فاروق جعفر وميدو
 
الأربعاء، 07-04-2021 10:02 م محمد فضل
أبدى فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق، غضبه الشديد من تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، في حقه، مؤكدًا أن اعتذار الأخير له أمس "غير مقبول" نتيجة التجاوز الكبير فى حقه.

وكان ميدو أشار إلى أن فاروق جعفر قاله له "من قال لك إننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك"، لافتًا إلى أن هؤلاء هم من يعملون داخل النادي ، قبل أن يقدم اعتذارا له عبر برنامجه التليفزيوني.

وقال فاروق جعفر - حسب صدى البلد- إن ميدو تجاوز بشكل كبير فى حقه "كذبا" مشيرا إلى أن كافة الأقاويل التى ذكرها ميدو لا أساس لها من الصحة ولا تمس للواقع بأى شىء.

وأضاف: " فاروق جعفر تاريخه معروف لدى الزملكاوية ولا يمكن أن يصدر منه أى شىء ضد نادى الزمالك.. الزمالك هو حياتنا وبيتنا الكبير صاحب الفضل على الجميع".

وتابع: " لا أقبل اعتذار ميدو.. ويجب عليه أن يتعلم كيفية الحديث عن أساطير الزمالك.. يجب أن يحترم الصغير الكبير".

وعلى الجانب الأخر، يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
 

إقرأ ايضا

20210330143729321

من الجمعة لـ الأحد.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس

1220202153757707168971

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

صورة مرعبة

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

أخبار متعلقة

ميدو

جمعة: هذا أخطر تصريح قاله ميدو أثناء اعترافاته الكارثية عن الزمالك

5d4ed6ec-044f-45d2-8322-d22537d02580

قرار رسمي بإيقاف نجم الزمالك وسط تكتم على ما حدث

ميدو

أحمد حسام ميدو : صعبان عليا هذا النجم الكبير لأنه " اتهزأ "

ميدو

ميدو: هذا اللاعب سيكون الأسوأ في منتخب مصر .. و افتكروا كلامي

فريق الزمالك

صلاح: نجم الزمالك وقع لنادي آخر منذ مدة طويلة .. ومع ذلك مازال يخدع الإدارة حتى الآن

فريق الزمالك

شقيق نجم الزمالك يفجر مفاجأة عن عن انتماء أخيه لـ الأهلي