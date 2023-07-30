فاجعة.. وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقًا في الساحل الشمالي

أبناء الفنان حسن يوسف





خبر صدم الجميع داخل وخارج الوسط الفني اليوم الأحد، بعد التأكد من تفاصيل ما حدث لنجل النجم الكبير حسن يوسف وشمس البارودي الذي لقى مصرعه غرقاً في المياه .

ونزل خبر وفاة ابن حسن يوسف كالصاعقة على والده النجم ووالدته اللذان لم يتحملان الخبر، بعدما تم التأكد من وفاة عبد لله حسن يوسف بعيداً عن أسرته .

عبدالله حسن يوسف سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم ، لكنه كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته .

وقرر عبدالله أن يسبح في البحر بالقرية التي يقيم بها هناك، للهروب من حرارة الجو والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأجواء الساحل الشمالي، لكن مصيره كان محتوماً و تعرض للغرق ولم يستطع الخروج من المياه وكذلك لم يستطع أحدا غيره إنقاذه .

وبعدها تم إخراج عبدالله من البحر ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وتأكد الأطباء من وفاته وتم إعلان الخبر بشكل رسمي .

حتى الآن يتم التحفظ على جثمان ابن حسن يوسف في مستشفى العلمين ، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.

من هو عبدالله حسن يوسف؟

هو الابن الأصغر للنجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، فقد أنجبا 4 أبناء هم ناريمان الكبرى ، ثم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج ، ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود.

عبدالله عمره 35 سنة، درس الطيران في أوكرانيا سابقاً، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني مثل والده ووالدته واخيه عمر ، وكان بعيدا عن الأضواء والفن الذي لم يجد لنفسه مكاناً به .