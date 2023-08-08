الأربعاء 09 أغسطس 2023
توقيت مصر 00:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

اتهمها زوجها أنها ذكر.. عروس البحيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث (فيديو)

اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

الجنس مقابل "العلاج".. كيف يتم الإيقاع بالنساء من قِبل "الدجالين" في علاقات مُحرمة؟

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

بينهم 16 سيدة.. "تعاطي المخدرات" يوقف 23 موظفا بالتعليم عن العمل

الشيخ صاحب واقعة "النقطة" في العزاء يعلق ويكشف ما حدث

أحد الجيران فصل الكهرباء عن المبنى.. مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير بالمعادي

تفاصيل خطف رجل الأعمال سمير ريان

فاجعة في الهرم.. يذبح زوجته وأبنائه الخمسة لسبب صادم

IMG-20230808-WA0013
ارشيفية
الثلاثاء، 08-08-2023 10:29 ص


شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، جريمة مروعة أنهى خلالها عامل حياة زوجته وشرع في قتل أبنائه الخمسة ما أدى لمقتل أحدهم بينما يصارع الباقين الموت. 
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ. 
كشفت التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث ان رجلا بمنطقة كفر غطاطي في الهرم حدثت بينه وبين زوجته خلافات فأنهى حياتها بعدما نحر عنقها ثم توجه لإنهاء حياة أبنائه الخمسة وحاول نحرهم جميعا ما ادى لمقتل احدهم واصيب الاربعة الباقين بجروح ذبحية بالرقبة وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطرة. 
انتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة وتجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول دوافع الجريمة.

إقرأ ايضا

Capture

اتهمها زوجها أنها ذكر.. عروس البحيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث (فيديو)

ممارسة-داخل-السيارة

اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

IMG-20230808-WA0023

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

أخبار متعلقة

6669a998-06f2-4c30-a295-dc6227eae16e

مدرس اللغة الإنجليزية.. وفاة خالد فرجاني قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه