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فاجعة.. غرق 4 شقيقات في نهر النيل بالمعادي ووفاة ثلاثة منهن

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ارشيفية
الإثنين، 07-08-2023 12:10 م


دلت التحريات في واقعة غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نهر النيل بمنطقة المعادي أن التيار جرفهم.
وأضافت التحريات أن الشقيقات الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و34 سنة، نزلوا للنيل هربًا من حرارة الجو بمنطقة المعادي، لكن سرعة التيار جرفتهم ما تسبب في وفاة 3 منهن وتم انتشال الرابعة في حالة حرجة ونقلها للمستشفى.
وتابعت التحريات أن قوات الإنقاذ النهري تتبعت مسار التيار وعُثر على جثتي فتاتين منهن وجاري البحث عن الجثة الثالثة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي بنطاق جنوب العاصمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الانقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.
وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة ووضعهن تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت مصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة .

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