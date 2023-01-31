فاجعة على الطريق.. تفحم أسرة من 5 أفراد داخل سيارتهم (صور)

فاجعة شهدها طريق الواحات صباح اليوم الثلاثاء، حيث احترقت سيارة ملاكي تقل أسرة مكونة من خمس أفراد ماتوا جميعا وتفحمت جثثهم.



السيارة تفحمت بالكامل مما أسفر عن مصرع زوجين و3 أبناء فيما أصيب الرابع ونقل إلى مستشفى الواحات البحرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بطريق الواحات البحرية الفرافرة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بسيارة ملاكي بالكيلو 7، كانت تقل أسرة مكونة من 6 أشخاص.

تفحمت السيارة بالكامل مما أسفر عن مصرع زوجين و3 من أبنائهما بينهما رضيعة ونجا شاب تم نقله إلى المستشفى.

أخمدت الحماية المدنية الحريق مع تنفيذ عملية التبريد وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.







