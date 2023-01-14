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فاجعة صادمة.. وفاة طفلة داخل غسالة ملابس

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ارشيفية
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السبت، 14-01-2023 02:29 م

أكد ممثلو ادعاء أن سلطات العاصمة الفرنسية باريس تحقق في وفاة طفلة عمرها 3 سنوات، عُثر عليها داخل غسالة ملابس في شقة عائلتها.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن تحقيقا فتح، الجمعة، لمعرفة سبب وفاة الطفلة بعد اكتشاف جثتها في شمال شرق باريس مساء الخميس.

ويقود التحقيق وحدة خاصة لحماية الأطفال القصر. ولم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرًا نشرته صحيفة لو باريزيان اليومية مفاده أنه عثر على الطفلة على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين، وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.
 

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