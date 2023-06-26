فاجعة تهز الكويت.. يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة





فُجع الشارع الكويتي على وقع جريمة قتل بشعة، نفذها زوج خمسيني بحق زوجته.

وفي التفاصيل، أقر الجاني بأنه قتل زوجته وقطع جثتها 20 قطعة ووزعها في حاويات قمامة على محافظات البلاد.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الخمسيني تزوج من المجني عليها سرا، بينما كانت شقيقة الأخيرة تعلم بحقيقة الأمر.

وقبل أيام، أبلغت شقيقة الضحية بتغيب أختها منذ أكتوبر الماضي، قبل انكشاف جريمة القتل الاحترافية التي تعد سابقة على المجتمع الكويتي، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن الشكوك تزايدت حول سلامة المبلغ باختفائها، بعد غيابها عن عرس اثنين من أبناء شقيقتها التي أبلغت السلطات بأن شقيقتها منفصلة عن زوجها والد أبنائها.

وأضافت شقيقة المجني عليها أن شقيقتها متزوجة سرا منذ فترة طويلة. وبعد ضبط الجاني أنكر في البداية التهم الموجهة إليه، لكن رجال المباحث شكوا في أمره لما بدا عليه من ارتباك.

وفحصت الأجهزة الأمنية في الكويت هاتف الجاني وتبين أن آخر مكالمة له مع زوجته المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر، وبتشديد الخناق عليه اعترف بجريمةه.

وقال الجاني أمام جهات التحقيق إنه قطع جثة زوجته 20 قطعة بعد تخلصه من حياتها، كما وزعها في حاويات قمامة على محافظات البلاد، مشيرا إلى تخلصه من هاتفها وملابسها.