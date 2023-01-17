فاجعة.. «أبويا وإخواتي قتلوا ابني قدام عيني» والسبب صادم

كشفت سيدة مصرية، تفاصيل مقتل ابنها على يد والدها وشقيقيها التوأم، قائلة إن الخلاف كان على قيراط أرض زراعة كتبه لها والدها منذ سنوات إبان ثورة 25 يناير وبنت عليه منزل ريفي وتصالحت عليه.



وأوضحت السيدة المصرية، أنه بعد الصلح طمع أخواتها ووالدتها في منزلها، ونشبت مشاكل بينهم وتدخل أهل الخير وعقدوا جلسة صلح ودفعت حق لأسرتها.

وأكملت أنها قامت بتربية أخوتها الصغار التوأم اللذان رتبا مع والدها، وانهالوا على زوجها وابنها بالضرب مستخدمين فأس وبلطة وأصيب زوجها إصابات بالغة وقُتل ابنها الشاب أمام عينها بعدما ضربه شقيقها ببلطة في الرأس أودت بحياته".

وتابعت: إخواتي وأبويا انتظرونا بجوار منزل بعد بيتهم وأثناء مرورنا بالسيارة انهالوا علينا بالضرب وتمكنوا من ابني وزوجي، وسقط على حجري متوفيًا بعد أن ضربة خاله بالبلطة في رأسه، وفر هاربا من المكان.