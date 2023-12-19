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فاتورة اتصالات بـ 10 مليار ريال.. المنشد فهد المطيري يصدم الجميع

فاتورة اتصالات بـ 10 مليار ريال.. المنشد فهد المطيري يصدم الجميع

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فهد المطيري
الثلاثاء، 19-12-2023 10:58 ص


رد المنشد السعودي فهد مطر على المشككين في التصريحات الإعلامية التي أدلى بها خلال لقاء له في برنامج "الصياهد" بشأن تلقيه فاتورة من إحدى شركات الاتصالات تجاوزت قيمتها 10 مليار ريال.
ونشر صورة الفاتورة عبر حسابه على منصة إكس، وعلق قائلا: "اللي شكك بالفاتورة هذي هي الرسالة من الشركة وفعلاً رفضوا شركة موبايلي إرجاع الخط إلا بعد السداد ".
وكتب عبر منصة "إكس" :" اللي شكك بالفاتورة هذي هي الرسالة من الشركة  وفعلاً رفضوا شركة #موبايلي ارجاع الخط إلا بعد السداد وفي النهاية ما حصلت منهم اي تقدير ولا اعتذار ووكلت المحامي ابراهيم الربيش ولم يجد حتى حل عند هيئة الإتصالات بل قالوا مالنا علاقة".


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