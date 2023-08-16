فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

الأربعاء، 16-08-2023
01:31 م
أعلنت الفنانة فاتن يوسف
، ابنة محافظة قنا، وصاحبة أغنية إحنا القناوية والتي حققت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزال
ها الغناء في الأفراح الشعبية والأغاني، والاتجاه إلى المديح والإنشاد.
وقالت فاتن يوسف
، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قررت اعتزال
الأفراح الشعبية والأغاني من يوم 28 يوليو الماضي الموافق ليوم عاشوراء، مردفة: الحمدلله الذي قد من عليا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وأضافت يوسف: أنا هكمل في الشيء اللي ربنا اختارهولي وهو مدح النبي صل الله عليه وسلم، مضيفة بتمنى تدعولي بالتوفيق، عشان أنا روحت لحاجة قلبي مرتاحلها وأنتوا كنتوا تتمنهولي.
جدير بالذكر أن فاتن يوسف
هي أول فتاة صعيدية تعمل في إحياء الأفراح والحفلات الخاصة، مرتدية الحجاب دون أن تتخلى عن عاداتها وتقاليدها.
وولدت فاتن بقرية الحجيرات بمركز قنا وحاصلت على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بجامعة جنوب الوادي، وشاركت في مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومسابقات فنية أخرى بأكثر من محافظة.
وبعد تخرجها في الجامعة، قررت أن تشارك في الغناء مع بعض مطربي الصعيد، فجذبت الانتباه بصوتها ثم بدأ الجمهور في طلبها لإحياء أفراحهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة.