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فاتن موسى تفجر مفاجأة: كنت عايشة مع مصطفى فهمي 6 سنوات بدون زواج رسمي

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الأحد، 07-11-2021 09:54 ص
كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان مصطفى فهمي تأخر كثيرا في توثيق عقد زواجهما حتى يوم 12 أكتوبر الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي.
وذكرت الإعلامية فاتن موسى، في بيان توضيحي لأزمة طلاقها أن الفنان مصطفى فهمي "عاملها كزجاجة عطر..استخدمها وفرغ منها".
وقالت عبر حسابها في “إنستجرام”: “لكل الأخوة والمحبين والأصدقاء والمعارف والوسط الإعلامي..أولا، أشكر كل اتصال بي وراسلني، وتعاطف معي ودع لي بظهر الغيب كلماتكم، ودعواتكم طبطبت على قلبي واستني، وشكرت الله مصدر قوتي ويقيني أنه عز وجل قطعا عادلا جبارا جابرا للخواطر، ناصرا للحق، قويا على كل قوي، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم”.
وأضاف البيان:” قرأت معظم “كومنتاتكم” (تعليقاتكم)..رسائلكم الغالبية العظمى منها تشد على أزري وتدعو لي، وبعدها يطالبني بأن أبيع من باعني وأن أثأر لكرامتي وأمضي في الخوض في من كان زوجي وسكني وعشرتي لسنوات، وأن أكشف ما خفي وأن أثأر للغدر والخيانة”.
وأكدت الإعلامية اللبنانية “المضي بثبات وعزيمة ومثابرة وإرادة لتخطي أسرع، وذلك بمزيد من الإيمان بفضل الله وصلوات الأهل ودعوات ودعم المحبين والأصدقاء، ودائما الاستقواء بالله، هو الأربح والأضمن”.
 

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