غير مستقر.. الأرصاد تطلق تحذيرًا قويًا بشأن حالة الطقس​

الإثنين، 23-11-2020
06:03 م
الطيب حسين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس
المتوقعة على البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان أن حالة الطقس
ستكون غير مستقرة.
وأوضحت أن الطقس
سيشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.
وستشهد البلاد الأربعاء 25 نوفمبر حتى الجمعة أمطار
ا غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار
ا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). أمطار
ا خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا).
يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس
.
وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار
ا متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس
.
وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار
، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.