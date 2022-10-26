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غير صالحة للاستخدام.. تحذير عاجل من هيئة الدواء بعدم شراء 4 أنواع من الأدوية

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أدوية
Native
Teads
الأربعاء، 26-10-2022 01:46 م


حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من عدد من المستحضرات المحتمل تواجدها في السوق المصري، والتي ثبت غشها وعدم صلاحيةها للاستخدام.

وبحسب منشور رقم 25 لسنة 2022، حذرت هيئة الدواء من عبوات مغشوشة مستحضر "Vigamox 5mg/ml Eye Drops Solution"، للتشغيلة رقم "21J20BA - 22B24AA"، بناء على ما ورد من الشركة صاحبة المستحضر.

وقالت الشركة إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات غير الأصلية، من خلال عدة أمور من بينها الكتابة على العبوة الخارجية ولون المحلول الداخلي.

وفيجاموكس Vigamox قطرة للعين عبارة عن مضاد حيوي واسع المجال، تستخدم بشكل فعال لعلاج إصابات وإلتهابات العين الناتجة عن عدوى بكتيرية، كما تستخدم أيضاً لعلاج إلتهابات الأذن المصحوبة بعدوى بكتيرية.

وفي منشور حمل رقم 26 لسنة 2022، حذرت الهيئة من عبوات مقلدة من مستحضر "Omnevora Solution For I.M Injection"، للتشغيلة رقم 211640.

ويستخدم دواء أومنيفورا Omnevora لعلاج نقص فيتامين ب، والتهاب الأعصاب الطرفية، وعلاج الأنيميا الخبيثة.

وفي منشور حمل رقم 27 لسنة 2022، حذرت الهيئة من عبوات مغشوشة لمستحضر "Pedicort Forte Oral Solution"، للتشغيلة رقم BCJ6 - BHP4.

تتعدد استخدامات العلاج، لتشمل علاج اضطرابات الغدد الصماء، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي، التهاب الدرقية.

كما حذرت الهيئة من عبوات مغشوشة لعلاج "Averzolid 600mg Film Coated Tablets"، للتشغيلة رقم 221217.

يستخدم لينزوليد لعلاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية ، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجلد والالتهابات التي تقاوم المضادات الحيوية الأخرى.
 

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