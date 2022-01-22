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«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

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حفيظ دراجي
Native
Teads
السبت، 22-01-2022 09:25 ص

دافع المعلق الرياضي الجزائري في شبكة "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل، "يسب" فيه مملكة المغرب، عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات.
وانتشرت صورة على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي "يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.
وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع "توتير"، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: "يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي".
وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثها كاملة مع دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي.



 

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