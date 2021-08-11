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غياب 11 لاعب.. شوبير يعلن عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

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شوبير
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الأربعاء، 11-08-2021 02:17 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز .
وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري، ويمكنك التعرف عليه خلال السطور التالية .

حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول .
خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية ومجدى قفشه .
خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف .
وقال شوبير أنه لو هناك تغييرات ستكون بمشاركة أكرم توفيق على حساب محمد هاني، في مركز الظهير الأيمن، ورامي ربيعة بدلا من أيمن أشرف في قلب الدفاع بينما استقر موسيمانى على الاعتماد على كهربا بدلا من طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الهجومى.
ويفقد فريقا الأهلى والإسماعيلى عدد من اللاعبين المهمين خلال مواجهتهما اليوم، حيث يغيب عن الأهلى كل من بدر بانون ووليد سليمان ومحمود متولى بسبب الإصابة وسعد سمير ومروان محسن وكريم نيدفيد ومحمد محمود لأسباب متنوعة منها فنية وعدم الجاهزية .

وفى الإسماعيلى يغيب كل من حسين السيد مارسيليو بسبب الإيقاف ، وعبدالرحمن مجدى بسبب الإيقاف بجانب غياب أرى بابل ومحمد الهاشم ومحمد عمار لأسباب فنية .
 

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