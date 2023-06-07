الأربعاء، 07-06-2023
01:43 ص
نسمه عبد الوهاب
هاجمعت اللبنان
ية غنى غندور الإعلامية ياسمين عز
وذلك بعد تصريحاتها مؤخراً ونصائحها للمرأة اللبنان
ية تجاه زوجها عبر برنامجها "كلام الناس" والذي يعرض على قناة "Mbc مصر".
وقامت "غنى" بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت على تصريحات "عز" قائلة: "عزيزتي ياسمين خليكي مركزة على الرجالة المصرية وعلى المرأة المصرية احنا عندنا في لبنان
الراجل اللبنان
ي مابتحبش الجواري واحنا حالنا ماشي تمام انتي اللي لازم تشوفي ليه مش ماشي حالك، وأنا دورت عليكي لقيتك حتى ما اتجوزتيش".
واستكملت: "العقلية الرجعية دي اللي أنا أصلاً مش مصدقة أنك مصدقاها وفاهمة إنك بتعملي ده بروباجندا وشهرة لكن انتي بتخربي عقول ومش بعد كل اللي علمته المرأة عشان توصل لحقوقها تيجي واحدة زيك عشان عاوزة تتشهر تعمل كل اللي بتعمله ده وتخرب عقول الرجالة والستات".
و"غنى غندور" ليست الإعلامية الوحيدة التي هاجمت "ياسمين عز
" حيث انتقدتها أيضاً المذيعة اللبنان
ية ميرفت نحاس بسبب سخريتها من الاكلات اللبنان
ية واتهتمها بالحقد على اللبنان
يين.
وكانت قد نصحت ياسمين عز
السيدات اللبنان
يات قائلة: "لو كنت سيدة لبنان
ية جميلة هتقولي لجوزك يا فينيقي يا حياتي، ولو عايشة طول عمرك تأكليه تبولة وفتوشة ومنقوشة إنسي الكلام ده من هنا ورايح تأكليه تبول ومنقوش وفتوش وإلغي التاء المربوطة من حياتك".
لتهاجمها الإعلامية "ميرفت النحاس" قائلة "اندهشت جداً من حديث الإعلامية المصرية ياسمين عز
عن المرأة اللبنان
ية وما تعودنا نرد على قلة الأدب وقلة التهذيب بنفس الطريقة بس بنقول للسيدة المحترمة اللي المفروض تكون بنت عز مثل أسمها لا تقول أصلي وفصلي أبداً إنما أصل الفتى ما قد حصل، بكل أسف بعد الحاقدين نتيجة تجاري شخصية فاشلة"