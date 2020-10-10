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غموض حول انتحار فنانة عربية شنقاً

الفنانة عبير شعبان
الفنانة عبير شعبان
 
السبت، 10-10-2020 10:51 ص المصريون
حالة من غموض حول واقعة انتحار الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، حيث كشفت مصادر امنية تونسيه، على انه  تم العثور على شعبان جثةً هامدة في منزلها بمدينة قربة في محافظة نابل شمال شرقي البلاد، بعد أن انتحرت شنقاً.
وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وأسباب إقدام عبير التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها على الانتحار، ولم تُصدر وزارة الشؤون الثقافية في تونس بياناً بشأن الحادثة، رغم الجدل الواسع الذي أُثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات وجّهت إليها بتهميش الفنانة الراحلة.
يُذكر أن الفنانة الشابة عبير شعبان شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس.
 

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