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غلاء فاحش.. عمرو أديب: «اللي جاي أصعب ومنيل بستين نيلة» (فيديو)

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عمرو أديب
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السبت، 04-06-2022 08:53 ص
حذر الاعلامي عمرو أديب، من موجة ارتفاع متوقعة، في الأسعار في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، إن :"محدش يطمن يا جماعة اللي جاي صعب، والدنيا منيلة بستين نيلة فيه غلاء جاي ومعاه كمان ركود، والأيام المقبلة ستشهد موجة جديدة في ارتفاع الأسعار".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل كلامي اللي بقوله بيحصل وقلت من ستة شهور وكلامي حصل، وحصل ارتفاع في الأسعار، وكل العالم بيتكلم على كده، وبقولك دلوقتي اللي جاي أصعب".
وتابع مقدم برنامج الحكاية ، أن '"إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي بتطمن ولادها و بتقلهم روحوا اشتروا من السوبر ماركت".
 

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