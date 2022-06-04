غلاء فاحش.. عمرو أديب: «اللي جاي أصعب ومنيل بستين نيلة» (فيديو)

السبت، 04-06-2022
08:53 ص
حذر الاعلامي عمرو أديب
، من موجة ارتفاع متوقعة،
في الأسعار
في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو أديب
، مقدم برنامج الحكاية، المذاع
عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، إن :"محدش يطمن يا جماعة اللي جاي صعب، والدنيا
منيلة بستين نيلة فيه غلاء
جاي ومعاه كمان ركود، والأيام المقبلة ستشهد موجة جديدة
في ارتفاع الأسعار
".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب
، أن كل كلامي اللي
بقوله بيحصل وقلت من ستة شهور وكلامي حصل، وحصل ارتفاع في الأسعار
، وكل العالم بيتكلم
على كده، وبقولك دلوقتي اللي جاي أصعب".
وتابع مقدم برنامج الحكاية ، أن '"إحنا
الدولة الوحيدة في العالم اللي بتطمن ولادها و بتقلهم روحوا اشتروا من السوبر ماركت".