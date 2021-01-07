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غضب في الإمارات.. إعلامي شهير ينشر فيديو جريء لزوجته على السرير

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أحمد خميس وزوجته
 
الخميس، 07-01-2021 05:47 م

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، عن غضبهم بسبب الفيديو البذي نشره الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث تظهر فيه زوجته الإعلامية الشهيرة مشاعل الشحي، في مواضع اعتبرها البعض "جريئة"، وهي نائمة على السرير.
وظهرت في الفيديو مشاعل الشحي، وهي نائمة على السرير، فيما يحاول هو إيقاظها، وفي فيديو ثانٍ، بدا خميس نائماً وفاتحاً فمه، وكذلك ظهر في فيديو ثالث وهو يداعب يد زوجته، وفي فيديو رابع وهو يهتم بتسريح شعرها.
وتناقل المتابعون هذه الفيديوهات بشكل كبير، إذ انتقدوا تصرفه هذا، مشيرين إلى أن الزوجين يستعرضان كل تفاصيل حياتهما الخاصة حتى تلك الأقرب إلى الحميمية من أجل تحقيق الشهرة والحصول على نسبة مشاهدَات عالية.
وهاجم كثيرين "خميس" و "الشيحي" بسبب نشر تفاصيل دقيقة لا تهم الناس ولا يصح الإطلاع عليها كونها من داخل المنزل وتعد من الخصوصيات.
 

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