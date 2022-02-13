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غضب عارم بالسعودية.. رجل يمارس الفاحشة مع فتى والشرطة تتحرك

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الأحد، 13-02-2022 10:03 ص

أحدث مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب عارمة لرجل يمارس الرذيلة مع فتى داخل خيمة.
وتصدر هاشتاج مغتصب_حفر_الباطن الترند في السعودية، مطالبين الشرطة بالقبض على الرجل، لما قام به من جريمة غير أخلاقية.
وبعد ساعات قليلة تمكنت الشرطة من القبض على الرجل ومعه ثلاثة متهمين آخرين، وقالت الشرطة في بيان لها، شرطة حفر الباطن على 4 أشخاص "مواطن و 3 مقيمين من القبائل النازحة" في حفر الباطن، بعد أن ظهر أحدهم يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية وتوثيق آخر ذلك ونشره.
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

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