غسلوا 50 مليون جنيه من بث أفلام ومسلسلات مقرصنة.. القبض على شخصين بكفر الشيخ

السبت، 14-10-2023
02:32 م
نسمه عبد الوهاب
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بكفر الشيخ، لقيامهما بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من إدارة مواقع إلكترونية لبث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بممارسة نشاطا إجراميا تخصص فى القرصنة على القنوات الفضائية إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتويات المقرصنة "أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية حديثة" مملوكين لمختلف الجهات وإعادة توزيعها على متابعيهم مُحققين نسبة مشاهدة عالية ، وتجميعهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الأراضي والسيارات).
وقام الشخصان بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.