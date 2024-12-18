غسلوا عارهم.. تفاصيل مقتـ.ل كريمة على يد أسرتها ودفنها داخل المنزل

شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج جريمة مأساوية، حيث أقدمت أسرة على قتل ابنتها البالغة من العمر 23 عامًا بسبب اتهامها بسوء السلوك، ودفنها داخل منزل العائلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من المدعوة “صباح ف.ع.ا، 29 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، ضد زوجها وشقيقيه، بتهمة قتل شقيقتهم المدعوة "كريمة"، 23 عامًا، ودفن جثتها داخل منزل العائلة.

وذكرت المبلغة أنها اكتشفت الجريمة بعد عثورها على تسجيلات في هاتف زوجها تُظهر اتفاقه مع شقيقيه على قتل شقيقتهم بسبب سوء سلوكها.

وأضافت أن زوجها اعترف لها بالواقعة عند مواجهته، لكنها لم تبلغ في حينها خوفًا من تهديداته.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقًا ودفن جثتها في أرضية غرفة بمنزل والدهم.

وأوضحوا أنهم استخرجوا رفات الجثة لاحقًا ووضعوها داخل جوال بلاستيكي، قبل نقلها على دراجة بخارية وإلقائها في نهر النيل لإخفاء معالم الجريمة، كما قاموا بعمل طبقة أسمنتية لتغطية مكان الدفن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.