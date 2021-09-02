غسّله وكفّنه.. دافن معمر القذافي يعلن شرطًا وحيدًا للكشف عن قبره

الخميس، 02-09-2021
03:11 م
أكد الزعيم العسكري الليبي صلاح بادي، قائد “لواء الصمود”، استعداده للكشف
عن قبر
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرا إلى أنه دفنه مع آخرين بأيديهم
بعد أن غسلوه وكفنوه.
وبحسب “العربية”، قال بادي الذي يعتبر أحد المشاركين في دفن العقيد خلال
حوار عبر “كلوب هاوس”، إنه “مستعد للكشف عن المكان الذي دفن فيه جثمان القذافي بعد
مقتله في 20 أكتوبر عام 2011، إثر معركة دامية في مدينة سرت مسقط رأسه”؛ إلا أنه
اشترط “الاتفاق مع الأعيان والمدن الليبية”، من أجل الكشف عن مكان القبر
.
وكشف بادي بعض كواليس تلك اللحظات، قائلا إنه “لم يدفنه بمفرده، بل كانت
هناك مجموعة أخرى شاركته في الغسل والتكفين بينهم الشيخ خالد تنتوش”.
وأوضح أنهم حين ” انتهوا من دفنه جاء وفد من سرت، يريد جثمان معمر، فطلبوا
في المقابل جثمان عمر المحيشي” أحد المناوئين للعقيد الليبي الراحل.
يذكر أنه لا يزال مكان قبر
القذافي غير معروف رغم مرور 10 سنوات على مقتله،
فيما يطالب بعض الليبيين من أنصاره بضرورة الكشف عن موقع دفنه تزامناً مع احتفال
أنصار النظام السابق بالذكرى الـ52 لـ”ثورة الفاتح من سبتمبر”.