«غسلنا عارنا قدام أهل البلد».. يقتلان شقيقتيهما بالجيزة لخيانتهما أزواجهما





تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل عاملين لشقيقتيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب استمر أسبوع بسبب سوء سلوكهما.

كشفت تحقيقات مدير نيابة الصف أن المجني عليهما متزوجتين وشقيقيهما علما بسوء سلوكهما من تداول سيرتهما على ألسنة أهل البلدة رغم زواجهما فقاما باستدراجهما الى منزل العائلة واحتجزاهما لمدة اسبوع قاما خلاله بتعذيبهما والتعدي عليهما بالضرب حتى تخلصا منهما خنقا.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي عن قتل «أ.أ» سائق 34 سنة ومقيم عرب الشرفا، وشقيقه «م.أ» سائق 20 سنة لشقيقتيهما على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والقوة المرافقة لهما وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثمانين المستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب سوء سلوك الفتاتين وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ اسبوع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وانهما تخلصا من شقيقتيهما انتقاما لشرفهما قائلان: "غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين وسط الناس واهل البلد"

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.