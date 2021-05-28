"غزوة الفئران".. حرقت منزلاً وشردت الأسرة

الجمعة، 28-05-2021
03:02 م
فتحي مجدي
أصبحت عائلة أسترالية بلا مأوى، بعد أن قامت الفئران
بمضغ الأسلاك داخل المنزل، ما أدى إلى اشتعال النار فيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أستراليا انتشار الفئران
في مساحة كبيرة من البلاد.
ووقع الحادث في "نارابري" وهي بلدة تقع في "نيوساوث ويلز".
وقالت ربيكا وارد، وهي أم لثلاثة إنها تلقت مكالمة باشتعال النار في منزلها، وبحلول الوقت الذي تسابقت فيه إلى المنزل، كان الجو مشتعلًا تمامًا، مع تصاعد دخان أسود كثيف في الهواء، وفق روايتها.
وأضافت للقناة التاسعة، إن "نصف المدينة" حاول إطفاء النيران، لكن على الرغم من جهودهم، فقد التهمت الفئران
الكثير من الأسلاك بحيث لا يمكن إنقاذها من الحريق".
وتابعت: "كان لدي ضابط شرطة محلي، (و) قال عدد قليل من السكان المحليين، إن الفئران
كانت تقفز من السطح. حول المنزل وفي منزل الجيران، هناك الفئران
الميتة المحترقة.
لست متأكدة من عدد الفئران
التي خرجت، ولكن يبدو أنه كان هناك عدد قليل جدًا".
وذكرت أن عائلتها تعرضت أيضًا لهجمات متكررة من الفئران
الجائعة، مع نمو أعدادها، حيث أصبح من المستحيل القضاء عليها، واصفة الأمر بأنه كان "كابوسا" لأن القوارض "تزحف فوق الأطفال في الليل".
وتابعت متحدثة عن معاناتها: "هم في أحذيتنا، هم على مقاعدنا، هم في كل مكان. إنهم يأكلون الطعام. كان علينا وضع الطعام في صندوق الأدوات. يأتون عبر الصالة. سوف يعضونك من ظهرك. إنهم كابوس".
واستطردت قائلة: "كانت صديقتي تبكي و(قالت) بيتي يحترق على الأرض.
كانت في طريق عودتها إلى المنزل من العمل - إنها ممرضة في دار رعاية المسنين على بعد ساعة بالسيارة من منزلها - عندما اتصلت بي".
وأردفت: "لحسن الحظ ، كانت أغلى ممتلكاتها الثلاثة - أولادها الثلاثة - في طريقهم إلى تدريب كرة القدم مع والدهم - جيمس، زوج بيك. لذلك كانوا جميعًا بأمان.
الحمد لله! لقد فقدوا كل شيء على الإطلاق. عالمهم كله".
وأشارت إلى كيف اختفت ملابسهم وأغراضهم الشخصية وصورهم وموروثهم إلى الأبد.
وتم تدشين صفحة لجمع الأموال لإعادة العائلة إلى المنزل، حيث جمعت 15 ألف دولار حتى الآن.
تتزايد مشكلة القوارض في أستراليا نحو سيدني حيث يدعي الناس أنهم تعرضوا للعض أثناء نومهم.
وتسببت ملايين الفئران
في غزو يمتد لمسافة 1000 كيلومتر من بريسبان إلى ملبورن، ما تسببت في إتلاف المحاصيل والتهام وحدات تخزين الطعام، فضلاً عن غزو المنازل والمستشفيات والمدارس.