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غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

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غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار
 
الأحد، 22-11-2020 06:22 م الطيب حسين


كشف ممدوح رسلان، أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، أن مصر تشهد سقوط أمطار غير مسبوق.

جاء هذا خلال حديثه مع قناة "سي بي سي إكسترا"، موضحًا أن مصر دخلت حزام الأمطار منذ فترة، نتيجة هطول كمية أمطار غير مسبوقة.

وقال إن كميات الأمطار تزيد عن العام السابق، مشيرا إلى أن هناك "خططا يتم وضعها"، لمواجهة الأمطار الشديدة، طبقا للقدرة الاستيعابية للشبكات المتاحة.

ولفت رسلان إلى أن هناك متابعة يومية مع هيئة الأرصاد الجوية، التي تبلغ بحالة الأرصاد ومناطق سقوط الأمطار وكمياتها، و"يتم نشر معدات الشركة قبل حدوث النواة بحوالي 24 ساعة".

كما قال إن "لكل شبكة صرف في كل محافظة، قدرة مختلفة عن الأخرى".

وأضاف أن "كل الكميات الزائدة من الأمطار، بدأت تظهر في الشوارع، ستستغرق وقتا قليلا لتصريفها لمحطات المعالجة".
 

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