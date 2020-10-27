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غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد

قانون المرور
قانون المرور الجديد
 
الثلاثاء، 27-10-2020 12:49 ص المصريون ـ متابعات
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن نوعية المخالفة تكون بحجم ارتكاب الجريمة، منها السير عكسا، أو تخطي السرعة المعلنة.
وأضاف اللواء أحمد هشام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الكباري تم إنشائها على أحدث النظم العالمية مما أعطى لها مظهر جمالي.
وأوضح أن عقوبات قانون المرور الجديد تشمل 5 شرائح، لافتاً إلى أن الشريحة الأولى تكون غرامةها حد أقصى 200 جنيه، وتشمل ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، عدم وجود طفاية الحريق، أما الشريحة الثانية تكون من 200 إلى 400 جنيه تشمل ارتداء الخوزة أثناء قيادة الدراجة النارية، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتابع: الشريحة الثالثة غرامةها من 500 إلى 1000 جنيه، وتشمل انتهاء رخصة القيادة، والشريحة الرابعة تبدأ من 2000 جنيه حتى 4 آلاف جنيه وتشمل عدم الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم سير بعض أنواع السيارات في أوقات معينة، أما الشريحة الخامسة وتكون غرامةها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه وتشمل تعمد تعطيل حركة المرور، التعدي على رجال المرور، السير عكس الإتجاه عمدا.
وأردف: أن المادة 84 في قانون المرور غرامةها تبدأ من 5 آلاف جنيه بحد أدني وتصل إلى 20 ألف جنيه، وهي عدم الإدلاء ببيانات لجهات التحقيق نتيجة ارتكاب حادث مروري، إقامة مطبات صناعية، إتلاف الإشارات الضوئية عمدا، اغلاق طريق دون أخذ تصريح، وتحويل الجراجات إلى محلات.
 

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