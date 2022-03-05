غرائب الحرب.. فلاح أوكراني يستولي على مدرعة روسية بواسطة جرار زراعي (فيديو)

Watching videos of Ukrainian farmers stealing Russian military equipment worth tens of millions of pounds - in this case a Tor-M2 SAM system - will absolutely never get old.👇🇺🇦 pic.twitter.com/1ydfHcdiTP March 4, 2022

وثق مقطع فيديو مزارعاً أوكرانياً يقوم بسحب دبابة روسية بجراره الزراعي.وأظهر الفيديو جرار يستخدم في الأراضي الزراعية يقوم بسحب دبابة ضخمة دون أي آثار على تعرضها للتخريب أو الدخول في معركة.وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها العاشر وسط انتقادات دولية خاصة غربية، ومطالبات بفرض عقوبات رادعة على النظام الروسي.