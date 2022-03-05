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غرائب الحرب.. فلاح أوكراني يستولي على مدرعة روسية بواسطة جرار زراعي (فيديو)

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جرار زراعي
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Teads
السبت، 05-03-2022 03:14 م
وثق مقطع فيديو مزارعاً أوكرانياً يقوم بسحب دبابة روسية بجراره الزراعي.
وأظهر الفيديو جرار يستخدم في الأراضي الزراعية يقوم بسحب دبابة ضخمة دون أي آثار على تعرضها للتخريب أو الدخول في معركة.
وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها العاشر وسط انتقادات دولية خاصة غربية، ومطالبات بفرض عقوبات رادعة على النظام الروسي.
 

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