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غد الخميس.. تحذير شديد من الأرصاد لجميع المواطنين

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أمطار
 
الأربعاء، 16-12-2020 08:02 م محمد فضل - متابعات

أطلق الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا شديدا لجميع المواطنين بوجود شبورة قوية من الغد، ولذلك على الجميع توخى الحذر ولفت إلى أن الشتاء سيبدأ بعد اسبوع من الآن، مؤكدة أن 21-12 هو موعد بدأ فصل الشتاء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن البلاد اليوم شهدت أمطارا متوسطة، وسينخفض سقوط الأمطار غدا.
وأشار إلى أن شمال الصعيد سيشهد غدًا انخفاضا فى درجات الحرارة ليلا.
وتعرضت عدة مناطق بشمال سيناء، إلى هطول أمطار مابين متوسطة وخفيفة، اليوم الأربعاء، صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنه ونخل بوسط سيناء.
وقد أثرت الأمطار علي الحركة التجارية في الأسواق خاصة المدن، والتزم المواطنين منازلهم، كما تسببت الرياح في تراكم الرمال علي الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق.
 

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