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غدر بخالته وزوجها.. الإعدام لطالب الهندسة وزميله

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الخميس، 10-10-2024 10:56 ص

 

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق طالبين بجامعة أسيوط إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل خالة أحدهما وزوجها وسرقة مصوغاتهما ومبلغ مالي وهواتفهما المحمولة بمدينة أسيوط.

 

جاء ذلك بعد إعادة محاكمتهما للمرة الثانية، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

 

تعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغاً من الأهالي بشارع محمد علي مكارم، يفيد بالعثور على جثتين لرجل وزوجته في حالة تعفن وبهما طعنات داخل مسكنهما، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثتين تعودان إلى "عفاف. م. ف" وزوجها "محمد. ت. ص"، وقد تعرضا للطعن وسرقة مصوغاتهما الذهبية.

 

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى. أ. ع"، الطالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، وصديقه "هيثم. س. ع"، الطالب بكلية التربية الرياضية.

 

أشارت التحريات إلى أن المتهم الأول ذهب إلى منزل خالته كعادته، واستقبله زوجها وبعد تقديم الشاي وضع المتهم الأول مادة مخدرة في كوب الشاي الخاص بخالته، وعندما فقدت الوعي فتح باب الشقة لصديقه المتهم الثاني، قام المتهمان بطعن الزوج حتى تأكدا من وفاته، ثم قاما بتكميم وتكبيل الخالة وطعنها حتى الموت، بعد ذلك سرقا المصوغات والأموال والهواتف المحمولة.

 

واصل فريق البحث تحرياته حتى توصل إلى محل الصاغة الذي باع فيه المتهمان المصوغات المسروقة بمحافظة سوهاج، شهد صاحب المحل بأن المتهمين قدما فاتورة باسم المجني عليها عند بيع المصوغات.

 

بناءً على التحريات والأدلة، أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط المتهمين، وتمكنت الشرطة من القبض عليهما، بعد تبادل الاتهامات بينهما أمام النيابة، أحال المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط القضية إلى محكمة الجنايات.

 

كانت محكمة جنايات أسيوط قد حكمت على المتهمين بالإعدام شنقاً، وبعد إعادة محاكمتهما، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراقهما مرة أخرى إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 4 يناير القادم للنطق بالحكم.

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