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غدًا.. السعودية على موعد لخطوة تاريخية تسعد ملايين الوافدين

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الملك سلمان
 
السبت، 13-03-2021 12:11 م محمد فضل

في خطوة تاريخية، تستعد المملكة العربية السعودية بدءًا من غد الأحد، لتنفيذ نظام إلغاء الكفيل في البلاد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
ومن المقرر أن تقدم هذه المبادرة  خدمات رئيسية وهي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
 

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