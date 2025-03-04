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"غاوي مغاربة".. أول رد من جليلة المغربية على زواجها سرًا من تامر حسني

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الثلاثاء، 04-03-2025 01:14 م

 

في أول رد لها على أنباء زواجها سرًا من الفنان تامر حسني، نفت جليلة المغربية هذه الأقاويل، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث.

 

وأكدت جليلة موقفها من علاقتها بتامر حسني، طليق الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك خلال ظهورها في برنامج "المزح نصو جد" الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد.

 

وقالت جليلة في تصريحاتها: "لم أتزوج في السر، ولست مسؤولة عن هدم أي بيت، إذا كان هناك تساؤلات فليتم توجيهها إليه، لماذا يتم تصوير الرجل دائمًا على أنه الضحية بينما تُلقى المسؤولية على المرأة؟".

 

وأضافت أنها في الماضي قبلت أن تكون في علاقة غير معلنة بسبب صغر سنها، لكنها أكدت أنها لن تكرر ذلك مرة أخرى، مشيرة إلى أنها باتت ترفض الارتباط بأي رجل متزوج، قائلة: "أصبحت لا أطيقهم ولدي عقدة منهم".

 

يشار إلى أن جليلة سبق أن تحدثت عن علاقتها بتامر حسني في تصريحات تلفزيونية سابقة، حيث كشفت عن ارتباطها به لمدة عشر سنوات، مؤكدة أنها كانت برفقته حتى قبل يوم واحد فقط من زواجه من بسمة بوسيل، ولم تنهِ علاقتها به بعد زواجه.

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