" غار سعود".. شاهد.. الصخرة التي كان يستخدمها الملك سعود في برج المراقبة

الأربعاء، 23-09-2020
09:53 ص
عبد القادر وحيد
نشر حساب الملك سعود
على تويتر صورة نادرة للصخرة التي كان يقف عليها الملك سعود
رحمه الله ويستخدمها
كبرج للمراقبة.
وعلق الحساب على
الصورة بالقول: حيد سعود.. التي تقع بقرب
غار سعود، وهى صخرة كان يستخدمها الأمير سعود – الملك سعود
رحمه الله- كبرج
للمراقبة في الحماد في حرب نجران
السعودية.
وأضاف الحساب في
تعليقه: ويبعد الغار عن نجران
90 كلم على الطريق المؤدي إلى منطقة عسير.
وتفاعل رواد تويتر مع
التدوينة بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته".
يأتي هذا بالتزامن مع
الاحتفالات بمناسبة
الذكرى 90 لليوم الوطني للمملكة.