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" غار سعود".. شاهد.. الصخرة التي كان يستخدمها الملك سعود في برج المراقبة

الملك سعود
الملك سعود
الأربعاء، 23-09-2020 09:53 ص عبد القادر وحيد
نشر حساب الملك سعود على تويتر صورة نادرة للصخرة التي كان يقف عليها الملك سعود رحمه الله ويستخدمها كبرج للمراقبة.
وعلق الحساب على الصورة بالقول: حيد سعود.. التي تقع بقرب غار سعود، وهى صخرة كان يستخدمها الأمير سعود – الملك سعود رحمه الله- كبرج للمراقبة في الحماد في حرب نجران السعودية.
وأضاف الحساب في تعليقه: ويبعد الغار عن نجران 90 كلم على الطريق المؤدي إلى منطقة عسير.
وتفاعل رواد تويتر مع التدوينة بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته".
يأتي هذا بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة الذكرى 90 لليوم الوطني للمملكة.



 

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