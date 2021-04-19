الإثنين 19 أبريل 2021
توقيت مصر 11:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع صلاح والنني من المشاركة مع منتخب مصر والسبب صادم

البترول تعلن عن الأسعار الجديدة للبنزين

فنانة شهيرة.. لن تتخيلوا مَن هذه الطفلة المُحجبة؟

غادر فرحه وطلقها بالثلاثة.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن مي حلمي (فيديو)

المالية: إطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وزيرا الأوقاف والسياحة و السفير الأمريكي في افتتاح قبة ضريح الإمام الشافعي

تغلب علي صداع الصيام بهذه الخطوات البسيطة

أمطار رعدية وثلوج بمكة المكرمة وهذه الأماكن

توزيع هدايا علي المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي

سيناريو مخيف.. حرب نووية قد تشتعل بين الصين والولايات المتحدة

ADS
 

غادر فرحه وطلقها بالثلاثة.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن مي حلمي (فيديو)

FB_IMG_1578118166433
ر
 
الإثنين، 19-04-2021 10:23 ص المصريون

كشف المطرب محمد رشاد، مفاجآت عن حياته الشخصية لأول مرة خلال فترة زواجه من الإعلامية مي حلمي، رافضًا وصفه بـ”جوز الست”.
وقال “رشاد” خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مع المخرجة إيناس الدغيدي:” في فترة زواجي كنت دكر أووي وقادر أسيطر على زوجتي مي حلمي، وشهرتي كانت أكثر منها قبل فترة الزواج”.
و أوضح “رشاد”، سبب مغادرته للفرح خلال زواجهما، قائلًا :”كان فيه مشكلة بسبب قائمة الزواج، مامتها كانت مصممة أكتب قائمة بمليون جنيه و أنا اللي كنت جايب كل حاجة”، معقبًا:”اعترضت ومشيت عشان شتمت خالي، ومغادرتي حفل الزفاف كان سبب شهرتها على مستوى الوطن العربي”.
وسخر” رشاد” من تصريح طليقته مي حلمي، الذي أكدت خلاله:” أنها أصيبت بالاكتئاب بسبب مشاكله معها وخلافاتهما ، قائلًا:”هي اللي أثرت عليا بمشاكلها، وحياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها و مكتئبتش بسببي”، مبينُا أنه طلق “مي حلمي” ثلاث مرات، مرتان شفويًا وواحدة على يد مأذون.
 

إقرأ ايضا

2020_3_9_16_2_20_152

البترول تعلن عن الأسعار الجديدة للبنزين

Capture

فنانة شهيرة.. لن تتخيلوا مَن هذه الطفلة المُحجبة؟

حرب نووية

سيناريو مخيف.. حرب نووية قد تشتعل بين الصين والولايات المتحدة

أخبار متعلقة

محمد رشاد

محمد رشاد: ضربت مي حلمي بعد هذه الكلمة البشعة التي قالتها عن أمي

محمد رشاد ومي حلمي

تعليق مفاجئ من محمد رشاد على خيانته لطليقته مي حلمي

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

2021_4_16_17_32_51_721

ابنة فنان شهير تتوعد رامز جلال:« وحياة جزمة أبويا ما هنسكت»

173-001607-may-helmy-muhammad-rashad_700x400

«ضرب وخيانة».. إعلامية شهيرة تكشف مفاجآت صادمة عن طليقها الفنان

محمد-رمضان-وتركي-آل-شيخ

محمد رمضان يُلمح إلى تركي آل الشيخ:«مش آخد ساعة وأقول طال عمرك»