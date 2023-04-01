غادة عبد الرازق...لو عندي تصوير في رمضان مش بصوم

السبت، 01-04-2023
02:44 م
نسمه عبد الوهاب
قالت الممثلة غادة عبد الرازق: «لو ربنا كرمني بحاجة كويسة بنزل شغل في رمضان
، ومفيش حاجة اسمها عمود من أعمدة رمضان
، ومينفعش أنزل كعبء على الناس، ليه أعمل في نفسي كدا؟».
ولفتت غادة خلال حوار لها ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، عن عملها «تلت التلاتة» قائلة: «أقوم في رمضان
بتصوير الأعمال ولا أصوم لأني لا أستطيع بسبب الأدوية ومناعتي ضعيفة، وممكن أعمل من 7 الصبح لـ3 الصبح، كنت ممكن أعمل دا لما كنت صغيرة، وبصوم لما مش بيكون عندي تصوير، وبعمل زي كل الناس اللي في كل بيت مصري.
ونوهت غادة عب الرازق: «بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح اتفرح على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوزاير نيللي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان».
وتابعت غادة عبد الرازق
: «عندي فيلم كوميدي في العيد، باسم البقاء للأصيع، بمشاركة بيومي فؤاد وأحمد آدم».